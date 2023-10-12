Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял в Президентском комплексе представителей фонда молодежи TÜGVA. Глава государства отметил, что в эту организацию входят 340 тысяч молодых людей со всей страны. «Молодежь является надеждой нации, залогом будущего и самым драгоценным сокровищем Турции», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что борьба страны за «построение «Столетия Турции» становится все более сильной». «Растет вера в то, что справедливый мир возможен», — пояснил он. Президент отметил, что за последние 20 с лишним лет была создана вся необходимая инфраструктура: от транспорта до обороны, производства и здравоохранения.

«В ближайшее время мы внесем в парламент законопроект о создании Фонда семьи и молодежи, с помощью которого мы поможем обустроить дома нашим молодым людям, пострадавшим от землетрясения», — пообещал глава государства.

Турецкий лидер отметил, что в настоящее время мир переживает непростые времена. «Уже идет 595-й день российско-украинской войны. Между двумя нашими соседями продолжаются конфликты. Наши братья в Сирии уже 12 лет пытаются выжить, мечтая о мире. Другой наш сосед — Ирак — не смог избежать последствий американского вторжения», — сообщил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган особо отметил тяжелую ситуацию, сложившуюся из-за израильско-палестинской войны, а также обвинил США в стремлении «подлить бензина в огонь» этого конфликта.

«В Газе нет воды, хлеба и еды. Все это противоречит Декларации прав человека. Где же Запад? Принимаются ли какие-то меры? Нет никакого объяснения нападениям на братьев и сестер в секторе Газа, которые можно приравнять к резне», — резюмировал президент Турецкой Республики.

Глава государства добавил, что Турция выступает против распространения конфликта в Газе на весь регион и прилагает активные усилия для его урегулирования. Помимо этого, Анкара активизировала усилия по доставке гуманитарной помощи в Палестину.

Как писал TRT на русском, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия израильских властей, назвав бомбардировки осажденного эксклава «резней», а не войной.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

За время израильских атак в Газе погибли свыше 1200 палестинцев, почти 264 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.