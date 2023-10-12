Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Тель-Авив, где встретился с израильским коллегой Эли Коэном, а также премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

По словам американского дипломата, он находится в стране «не только как глава Госдепа, но и как еврей». Американский дипломат отметил, что тысячи резервистов мобилизованы, чтобы помочь еврейскому государству. Он также поблагодарил еврейский народ «за его мужество».

Глава Госдепа выразил решительную поддержку Израилю со стороны США, заявив, что Вашингтон не допустит ситуации, при которой против Израиля в нынешней ситуации был бы открыт второй или третий фронт. «Мы прилагаем все усилия, работая с другими партнерами в регионе, для того, чтобы так и было», — пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.

«Я дал Израилю ясный сигнал. У вас может быть достаточно сил, чтобы защитить себя. Но пока существуют Соединенные Штаты, вам никогда не придется этого делать, потому что мы всегда будем с вами», — подчеркнул он.

Блинкен приветствовал создание чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца. Накануне он заключил соглашение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он добавил, что США всегда будут оказывать необходимую помощь Израилю и что Конгресс это активно поддерживает.

«Я повторяю предупреждение, сделанное вчера президентом Джозефом Байденом. Государственные и негосударственные субъекты, которые хотят использовать нынешний кризис для нападения на Израиль, не сделают этого. США стоят за Израилем» — резюмировал он.

Блинкен особо отметил, что ХАМАС не представляет весь палестинский народ и «его желание жить в условиях равенства, безопасности, свободы, справедливости и достоинства».

«Мы ценим человеческую жизнь и достоинство, вот почему так важно принимать все возможные меры предосторожности, чтобы предотвратить нанесение вреда гражданским людям», — резюмировал шеф американской дипломатии.

Далее он направится в Иорданию, где, как ожидается, проведет переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Как писал TRT на русском, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

За время израильских атак в Газе погибли свыше 1200 палестинцев, почти 264 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия израильских властей, назвав бомбардировки осажденного эксклава «резней», а не войной.

По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.