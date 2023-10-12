Чем отличается позиция фон дер Ляйен в отношении украинского и палестинского мирного населения?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в 2022 году назвала «прицельную атаку» России на украинское мирное население «чистым террором». Год спустя она не опубликовала заявление о прицельных нападениях Израиля и тяжелых бомбардировках сектора Газа, где были убиты по меньшей мере 1200 палестинцев, заявив вместо этого, что «ЕС поддерживает Израиль в этой трагедии». #trtrussian #Палестина #Украина #фондерЛяйен #мирноенаселение #отличие #Еврокомиссия #выступление #Россия #террор #Газа #секторГаза #поддержкаИзраиля #поддержкаПалестины #двойныестандарды #новостиПалестины #trtнарусском