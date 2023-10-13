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Организация Исламского Сотрудничества осудила атаки Израиля на палестинцев
Организация Исламского Сотрудничества опубликовала заявление, в котором осудила израильские атаки на Газу, назвав это явным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением
Организация Исламского Сотрудничества осудила атаки Израиля на палестинцев
ОИС / Others
13 октября 2023 г.

Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) осудила продолжающиеся атаки Израиля на палестинцев и призвала международное сообщество вмешаться, чтобы немедленно прекратить эти нападения и открыть гуманитарные коридоры для облегчения доставки медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости палестинскому населению сектора Газа.

На сайте ОИС опубликовано заявление, в котором говорится, что в результате израильских атак на Газу гибнут мирные жители, включая женщин и детей, разрушаются жилые дома, объекты инфраструктуры, школы, больницы, религиозные центры и объекты Организации Объединенных Наций (ООН).

В публикации подчеркивается, что жестокие атаки Израиля являются явным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

В заявлении также отмечается, что еврейское государство, «как оккупирующая держава, несет полную ответственность за негативные последствия продолжающихся атак».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады аль-Кассам объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

За время израильских атак в Газе погибли 1417 палестинцев, еще 6268 человек получили ранения, почти 264 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

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