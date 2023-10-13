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В Газе в результате израильских авиаударов убиты 7 детей из одной семьи
В результате израильского авиаудара по сектору Газа погибли 7 детей из одной семьи и их родители. Сообщается, что под удар попал дом на юге сектора Газа, в городе Хан-Юнус, где проживала семья Аль-Бехети
В Газе в результате израильских авиаударов убиты 7 детей из одной семьи
авиаудары Израиля по Газе / Others
13 октября 2023 г.

После бомбардировки дом был полностью разрушен, также сильно повреждены и близлежащие здания. Десятки человек получили ранения.

Как стало известно, израильские войска осуществили атаку без какого-либо предварительного предупреждения.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады аль-Кассам объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

За время израильских атак в Газе погибли 1417 палестинцев, еще 6268 человек получили ранения, почти 264 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

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