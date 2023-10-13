Вероятность открытия новых фронтов против Израиля существует в свете продолжения совершения израильтянами военных преступлений против палестинцев, заявил на пресс-конференции по прибытии в столицу Ливана министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Ряд западных чиновников спросили меня, возможно ли открытие новых фронтов против израильского режима. Я сказал, что в условиях продолжающихся военных преступлений со стороны израильтян вероятность открытия других фронтов существует», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства Ирана агентство IRNA.

Министр назвал военными преступлениями Израиля лишение крова десятков тысяч палестинцев, отключение воды и электричества в секторе Газа, а также приостановку поставок в сектор продуктов питания и медикаментов. Он подчеркнул, что «продолжение этого военного преступления встретит реакцию в других областях, ответственность за которую будут нести израильский режим и его сторонники».

«Мы приехали в Бейрут, чтобы вместе с другими мусульманскими государствами во всеуслышание заявить о том, что мы больше не намерены терпеть убийства Израилем жителей Газы», — добавил он.

Как писал TRT на русском, в ООН ранее осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.