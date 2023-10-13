Израильская армия требует от более миллиона жителей Газы покинуть свои дома и перебраться на юг региона. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, сообщает агентство «Анадолу».

Как отметил представитель ООН, в ночь на пятницу израильская армия проинформировала об этом Офис по координации гуманитарных вопросов и безопасности в Газе.

Он отметил, что израильская армия потребовала от 1,1 млн мирных жителей Газы перебраться в южную часть региона. По его словам, требование касается также сотрудников ООН и жителей, укрывшихся в школах и медучреждениях ООН.

Дюжаррик призвал Израиль отказаться от этого решения, отметив, что принуждение населения Газы покинуть свои дома будет иметь разрушительные последствия.

«ООН решительно выступает против указаний израильской армии в этом направлении и требует их отмены», — заявил Дюжаррик, подчеркнув, что такой шаг превратит и без того очень плохую ситуацию в трагедию.

Как писал TRT на русском, в ООН ранее осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.