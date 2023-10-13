В Бишкеке в пятницу начало свою работу очередное заседание Совета глав государств-участников СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев.

По его словам, в рамках саммита лидеры стран СНГ проведут переговоры в узком и расширенном форматах, ожидается принятие ряда совместных документов.

Султанбаев отметил, что заседание будет транслироваться в прямом эфире республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в соцсетях.

ТАСС сообщает, что на заседании будут присутствовать президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Садыр Жапаров и России Владимир Путин. В пресс-службе правительства Армении ранее сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян не полетит в Бишкек.

Заседание Совета пройдет в государственной резиденции «Ала-Арча» («Пестрый можжевельник»). Она расположена в прилегающем к Бишкеку селе Чон-Арык, в живописном месте в предгорьях хребта Ала-Тоо («Пестрые горы») — отрога Тянь-Шаня. Как правило, именно на территории этой резиденции проводятся все мероприятия с участием высокопоставленных зарубежных гостей в столице Кыргызстана.

Как писал TRT на русском, перед встречей глав государств в Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ в расширенном составе под председательством министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева.