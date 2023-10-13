Израильская армия наращивает силы в приграничных с Газой регионах

Вблизи приграничной зоны с Газой наблюдается значительное скопление израильских танков. Ситуация в регионе накаляется. Сотни тысяч жителей Газы укрываются в больнице «Аш-Шифа». Ранее Израильская армия призвала жителей города покинуть свои дома. Сам Израиль эвакуировал 60 процентов поселения Сдерот недалеко от границы с Газой. Число погибших в результате израильских атак на блокированный сектор Газа превысило 1500 человек, более 500 из них дети. #trtrussian #Газа #Палестина #Израиль #границы #приграничнаязона #границыПалестины #секторГаза #израильскаяармия #танк #израильскийтанк #палестинцы #ашШифа #блокада #блокадаГазы #оккупацияГазы #оккупацияПалестины #новостиПалестины #trtнарусском