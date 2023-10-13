Израильская армия дала 24 часа на эвакуацию 1,1 млн палестинцев из северных городов Газы на юг эксклава. Об этом 13 октября сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «‎‎ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркнул дипломат.

Дюжаррик отметил: израильские власти потребовали эвакуировать также «‎‎всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». Как пишет агентство AP, приказ об эвакуации может сигнализировать о предстоящем наземном наступлении, хотя израильские военные еще не подтвердили этот шаг.

12 октября израильская армия сообщила, что наземная операция готовится, однако решение еще не принято. Ранее Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, разрушив практически полностью всю систему здравоохранения в секторе. В израильском правительстве заявили, что полная осада территории, из-за которой палестинцы отчаянно нуждаются в еде, топливе и медикаментах, будет сохраняться до тех пор, пока боевики ХАМАС не освободят около 150 заложников.

7 октября ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса». Движение сообщило, что его внезапное нападение стало ответом на попытки Израиля сменить статус мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев. ХАМАС отметил, что выпустил несколько тысяч ракет и взял в плен около сотни израильтян.

В результате авиаударов Израиля по сектору Газа по меньшей мере 1300 палестинцев погибли, более 4 тыс. получили ранения. С израильской стороны сообщается о гибели более 1200 человек. Бои между сторонами продолжаются.