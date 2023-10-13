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В Турции представили визуализатор боя для военно-морских сил
Система позволит флоту ВМС республики визуализировать сценарии сражений перед полевым применением
В Турции представили визуализатор боя для военно-морских сил
фото AA / AA
13 октября 2023 г.

Турецкая оборонная компания STM представила визуализатор сражений на море для ВМС Турции, сообщает агентство «‎Анадолу»‎. Проект «Модель анализа эффективности военно-морской войны» (GEMED) повысит уровень боевой готовности ВМС страны, позволит анализировать сценарии боевых действий при помощи виртуальной среды, отмечает издание.

Согласно пресс-релизу компании-разработчика STM, приемочные испытания GEMED завершены. «Мы укрепляем наш военно-морской флот, производя современные национальные платформы», — заявил гендиректор STM Озгур Гулерюз. — «Кроме того, мы разрабатываем системы, которые добавят интеллект этим платформам и обеспечат поддержку принятия решений в штаб-квартирах».

Система позволит ВМФ Турции оценить боевую эффективность существующих военных платформ, отметил Гулерюз. Он подчеркнул: STM разработала модели около 100 различных боевых элементов и их подсистем. «Эти виртуальные прототипы платформ, датчиков, оружия и средств противодействия позволят проводить анализ эффективности надводных, подводных и воздушных операций», — добавил гендиректор оборонной фирмы. Во время приемочных испытаний STM проверила более 40 операций, отмечает «‎Анадолу»‎.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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