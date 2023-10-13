Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить контент на казахском языке в сферах образования, кино и соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«‎Как заявил президент, дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач государственной политики. При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка. В частности, предстоит увеличить долю контента и цифровых продуктов на государственном языке в сферах образования, технологий и медиа»‎, — говорится на официальном сайте Токаева.

Президент назвал важным создание в республике детских анимационных фильмов на казахском языке. Также политик выступил за расширение выпуска кинопродукции и научно-познавательной литературы на государственном языке. Нужно запускать образовательные каналы в соцсетях на казахском, призвал Токаев.

«Отдельно президент остановился на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка среди различных социальных групп, включая молодежь‎»‎, — уточняет пресс-служба главы Казахстана.

Ранее министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что власти страны намерены в ближайшие годы поэтапно увеличить долю теле- и радиовещания на казахском языке с 50% до 70%. Она отметила: в республиканских СМИ растет доля контента на казахском языке. В 2022 году на государственном языке выпускалось 83% контента — это на 9% выше по сравнению с данными за 2020 год.