Визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель был вызван опасениями, что Запад сократит поддержку Киева. С таким мнением выступил обозреватель газеты El Mundo Пабло Суансес.

По словам журналиста, визит Зеленского в ЕС связан с крайним беспокойством, охватившим Киев в последние дни. И не только из-за новой зимы и перебоев электроэнергии.

По словам Суансеса, причины тревоги украинского руководства — затянувшиеся переговоры о бюджете США, споры между Республиканской и Демократической партиями в Конгрессе по поводу дальнейшей помощи Киеву.

«Из-за опасений и сомнений среди все большего числа союзников, от Венгрии и Польши до Словакии, которая после недавних выборов планирует заморозить поставки оружия и боеприпасов», — отмечает журналист.

В статье Суансес утверждает, что Киев пугает конфликт Палестины и Израиля. Ситуация может отвлечь на себя внимание западных союзников Украины, это может привести к сокращению поставок вооружений и иной помощи, допускает обозреватель.

В бельгийском Брюсселе 11-12 октября прошла плановая встреча глав Минобороны стран НАТО. Министры обсудили региональные военные планы альянса против России, а также пригласили выступить министра обороны Израиля по ситуации с Палестиной.