ФРГ может столкнуться с дефицитом газа этой зимой в случае экстремальных холодов. Об этом сообщает Объединение операторов газа и водорода INES.

По его данным, газохранилища ФРГ заполнены на рекордные 97%, этому способствует и теплая осень, установившаяся на большей части страны. Однако уже в марте уровень газохранилищ снизится до 15%. А при низких температурах в Германии может возникнуть дефицит газа.

«Даже если газохранилища снова будут полностью заполнены зимой, они, вероятно, не смогут удовлетворить спрос населения на газ, особенно при чрезвычайно низких температурах и при текущей модели потребления», — заявили в INES.

Чтобы избежать такого сценария, ФРГ нужны дополнительные терминалы для приема сжиженного газа (СПГ). Потому власти страны планируют ввести в строй еще три терминала: в Штаде, Мукране и на острове Рюген.

«Если нам не удастся ввести в эксплуатацию больше плавучих терминалов СПГ до зимы, только дополнительные усилия по экономии [энергии], вероятно, помогут избежать нехватки газа при экстремально низких температурах», — заявил управляющий директор INES Себастьян Хайнерманн.

Как ранее писал TRT на русском, Германия рискует столкнуться с дефицитом газа уже в январе 2024 года, если власти страны не расширят топливную инфраструктуру. Риск нехватки газа будет сохраняться вплоть до 2027 года.