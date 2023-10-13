Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал распоряжение направить первую партию гуманитарной помощи для сектора Газа через Египет, сообщает агентство «Анадолу».

Гуманитарная помощь будет доставлена через КПП «Рафах», который находится на границе Египта с сектором Газа.

Кроме того, президент Турции провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которых заявил, что западные страны должны предпринять шаги по снижению напряженности в зоне эскалации на Ближнем Востоке.

«В ходе беседы обсуждались гуманитарная ситуация в регионе, усилия по восстановлению спокойствия и шаги, которые необходимо предпринять в рамках израильско-палестинского конфликта, интенсивность которого возрастает с каждым днем», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что нарушения прав человека в отношении мирных жителей Газы недопустимы, что Турция предпринимает усилия по доставке им помощи, что именно западные страны в первую очередь должны предпринять шаги по снижению дозы напряженности и что следует избегать усилий, которые не служат миру», — говорится в сообщении.

Президент Эрдоган заявил, что «международному сообществу необходимо прислушаться к предложениям Турции по созданию двух государств для окончательного решения проблемы, и что при искреннем подходе можно найти решение, которое принесет облегчение как региону, так и всему миру».

Как писал TRT на русском, в ООН ранее осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.