Быстрое старение населения Евросоюза может усилить нехватку рабочей силы и ударить по конкурентоспособности блока. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии (ЕК) о демографических изменениях в ЕС.

«‎‎В ближайшие годы, в отсутствие согласованных и решительных действий по этим вопросам, население ЕС может продолжать сокращаться и стареть, что окажет негативное влияние на экономику, общество и долгосрочную конкурентоспособность ЕС», — констатируют в ведомстве.

Там отметили: если тенденция сохранится, она «‎‎усугубит нехватку рабочей силы и усилит давление на государственные бюджеты, глубоко влияя на инвестиции и производительность».

По данным ЕК, население блока — сейчас это более 448 млн человек — достигнет пика уже в 2026 году. После этого этот показатель начнет сокращаться. К 2100 году Евросоюз потеряет около 57,4 млн человек трудоспособного возраста. Это сильно скажется на конкурентоспособности и экономике блока, подчеркнули в ведомстве.

К 2100 году также вырастет доля пожилых людей. Сейчас она составляет 33% от общего трудоспособного населения ЕС, к концу века этот показатель достигнет 60%. Для борьбы с демографическими проблемами Брюссель принял набор мер, включая нормативно-правовые инструменты и финансирование ряда программ.

В частности, ЕК рекомендует странам блока устранить гендерный разрыв в оплате труда, улучшить баланс между работой и личной жизнью, предоставлять налоговые льготы, обеспечить молодых людей доступом к работе и жилью. Также Брюссель призывает страны выстроить управление легальной миграцией для решения проблемы текущего дефицита на рынке труда. В прошлом году Евросоюз принял более 3 млн легальных трудовых мигрантов.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает пересмотреть пороги выхода на пенсию и пересмотреть взгляд на пожилых работников. Ведомство призывает страны дать возрастным сотрудникам возможность как можно дольше оставаться активными за счет программ повышения квалификации и гибкого графика.