Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США «что могли — уже сделали» в ситуации вокруг обострения израильско-палестинского конфликта. По ее словам, теперь всему миру придется «разгребать» последствия этой политики.

Так российский дипломат прокомментировала заявление Белого дома о том, что власти США не планируют направить своих военных в Израиль.

«Так сказать, что могли — уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

При этом представитель МИД напомнила о финансовом кризисе 2008-го года , «вызванном коллапсом американского рынка недвижимости». По ее словам, «мировая экономика рушилась не один месяц после этого взрыва». «Спасать планету предстояло специально созданной для этого «двадцатке», — напомнила она.

«И так каждый раз. Исключительные наделают делов в «прекрасном саду», а «джунглям» мучиться от зловония и убирать за цивилизованными», — резюмировала дипломат.

Как писал TRT на русском, в ООН ранее осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.