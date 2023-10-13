ПОЛИТИКА
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Видео из больницы в Газе
Большинство жертв воздушных атак Израиля по Газе — это дети, женщины и пожилые люди. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Палестины. Он добавил, что за 5 дней погибло не меньше 1200 палестинцев, больше 5000 человек ранены, в больницах не хватает мест. #trtrussian #Палестина #Газа #авиаудары #атака #удары #дети #Израиль#израильтяне #атакаИзраиля #нападениенапалестинцев #палестинскиедети #trtнарусском
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13 октября 2023 г.
Истории
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