ПОЛИТИКА
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Эрдоган: непропорциональное насилие ведет только к большему насилию
Отключение электричества, воды, дефицит топлива и продуктов питания для 2 миллионов человек в секторе Газа не является «гуманным» и не вписывается в «законы войны», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер призвал влиятельных игроков в регионе сделать все возможное для снижения напряженности в израильско-палестинском конфликте. #trtrussian #Газа #Палестина #Турция #Эрдоган #напряженность #Израиль #заялениеЭрдогана #президентТурции #насилие #блокада #война #законывойны #отключениеэлектричества #новостиПалестины #trtнарусском
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13 октября 2023 г.
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