Эрдоган: непропорциональное насилие ведет только к большему насилию

Отключение электричества, воды, дефицит топлива и продуктов питания для 2 миллионов человек в секторе Газа не является «гуманным» и не вписывается в «законы войны», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер призвал влиятельных игроков в регионе сделать все возможное для снижения напряженности в израильско-палестинском конфликте. #trtrussian #Газа #Палестина #Турция #Эрдоган #напряженность #Израиль #заялениеЭрдогана #президентТурции #насилие #блокада #война #законывойны #отключениеэлектричества #новостиПалестины #trtнарусском