Первое ходовое испытание турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3, способного совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, успешно завершено.

Об этом говорится в сообщении компании Baykar.

Bayraktar TB3 со складывающимся крылом станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, способным совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой. Действиями Bayraktar TB3 можно управлять на очень больших расстояниях как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях.

«Bayraktar TB3 успешно завершил первое ходовое испытание», — говорится в сообщении компании в соцсети Х.

Впервые БПЛА Bayraktar TB3 был представлен на выставке ТЕКНОФЕСТ в Стамбуле в апреле нынешнего года.

Турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2 считается лучшим в своем классе. Он уже не раз доказал свою эффективность, особенно в условиях реального боя.

Компания Baykar не раз представляла успешные разработки, которые получили известность по всему миру. Как писал TRT на русском, турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2 считается лучшим в своем классе. Он уже не раз доказал свою эффективность, особенно в условиях реального боя.