В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции в поддержку Палестины

Парижская полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции в поддержку Палестины. Протест был мирным, пока не вмешались французские правоохранители. Они потребовали убрать символы и атрибутику Палестины, а также плакаты «Израиль-убийца», «Макрон-соучастник», «Пусть живет Палестина». #trtrussian #Франция #Париж #Палестина #демонстрация #протест #митинг #водометы #полиция #слезоточивыйгаз #trtнарусском Парижская полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции в поддержку Палестины. Протест был мирным, пока не вмешались французские правоохранители. Они потребовали убрать символы и атрибутику Палестины, а также плакаты «Израиль-убийца», «Макрон-соучастник», «Пусть живет Палестина». #Франция #Париж #Палестина #демонстрация #протест #митинг #водометы #полиция #слезоточивыйгаз #поддержкаПалестины #поддержка #запретнамитинг #Палестина #trtrussian #trtнарусском