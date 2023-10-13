ПОЛИТИКА
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В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции в поддержку Палестины
Парижская полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции в поддержку Палестины. Протест был мирным, пока не вмешались французские правоохранители. Они потребовали убрать символы и атрибутику Палестины, а также плакаты «Израиль-убийца», «Макрон-соучастник», «Пусть живет Палестина». #trtrussian #Франция #Париж #Палестина #демонстрация #протест #митинг #водометы #полиция #слезоточивыйгаз #trtнарусском Парижская полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции в поддержку Палестины. Протест был мирным, пока не вмешались французские правоохранители. Они потребовали убрать символы и атрибутику Палестины, а также плакаты «Израиль-убийца», «Макрон-соучастник», «Пусть живет Палестина». #Франция #Париж #Палестина #демонстрация #протест #митинг #водометы #полиция #слезоточивыйгаз #поддержкаПалестины #поддержка #запретнамитинг #Палестина #trtrussian #trtнарусском
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13 октября 2023 г.
Истории
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