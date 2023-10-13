Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к проведению международной конференции в связи с обострением израильско-палестинского конфликта. Китайский дипломат озвучил данный призыв в беседе с главным советником президента Бразилии Селсо Аморимом

Этот конфликт еще раз доказывает, что путь к решению вопроса о Палестине лежит через скорейшее возобновление мирных переговоров и реализацию законных прав палестинского народа, говорится в сообщении.

Министр призвал как можно скорее созвать авторитетную международную конференцию, чтобы подтолкнуть международное сообщество к достижению более широкого консенсуса по принципу «два государства для двух народов».

«Суть проблемы заключается в том, что справедливость по отношению к палестинскому народу так и не была восстановлена. Этот конфликт в очередной раз трагическим образом доказал, что путь к разрешению палестинского вопроса заключается в скорейшем возобновлении подлинных мирных переговоров и реализации законных прав палестинского народа», — заявил Ван И.

«Китай поддерживает проведение экстренного заседания СБ по израильско-палестинскому конфликту, солидарен с необходимостью сосредоточиться на гуманитарных проблемах и выступает с четким призывом к практическим мерам по прекращению огня, остановке насилия, защите гражданского населения и формированию международных договоренностей, которые будут носить обязывающий характер», — добавил глава МИД Китая.