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Новак: Россия и Турция успешно развивают энергетическое сотрудничество
Проект газового хаба в Турции вызывает большой интерес у многих стран, включая Азербайджан
Новак: Россия и Турция успешно развивают энергетическое сотрудничество
Фото: AA / Others
13 октября 2023 г.

Азербайджан наряду с Россией и Турцией готов принять участие в реализации проекта создания газового хаба на турецкой территории. Об этом «Анадолу» сказал вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

«К этому проекту проявляется большой интерес как со стороны Турции, так и России. Есть и другие страны, которые интересуются им. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте», —заявил Новак.

По его словам, российский «Газпром» и турецкая госкомпания BOTAŞ подготовили дорожную карту и в настоящее время ведутся соответствующие работы в этом направлении. «Надеюсь, что она будет подписана в ближайшее время, что позволит нам продвинуться в реализации проекта», — сказал он.

Он отметил целесообразность создания электронной торговой площадки для стран Европы, в первую очередь юго-восточной, с тем, чтобы формировать ценовые котировки в зависимости от объемов реализуемого через хаб природного газа.

Новак напомнил, что Турция и РФ реализуют важные проекты в области природного газа. «Мы работаем с Турцией по поставкам газа на турецкий рынок для внутреннего потребления как по «Голубому потоку», так и по первой нитке «Турецкого потока», а также в страны юго-восточной Европы по второй линии «Турецкого потока». Реализовано множество крупных проектов», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что упомянутые проекты осуществляются на основании договоренностей, достигнутых между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

«BOTAŞ и « Газпром» совместно реализуют данные проекты, соответствующие трубопроводы успешно функционируют. Поставки осуществляются полностью в соответствии с проектной мощностью. Полагаю, что между сторонами налажено успешное сотрудничество в энергетическом секторе, в первую очередь касательно поставок природного газа», — сказал он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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