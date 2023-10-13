Администрация президента США Джо Байдена открывает раунд внеочередной военной помощи Израилю на фоне его подготовки к натиску на сектор Газа. Соответствующие поставки, которые включают в себя как боеприпасы, так и дополнительные элементы противоракетной (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО), уже инициированы — в ответ на официальный запрос правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое в первые дни обострения недвусмысленно дало понять о готовности к наземной фазе войны.

Пентагон активировал свои возможности по всем направлениям, включая Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США, работая над тем, чтобы определить, какое именно вооружение в национальном арсенале может быть оперативно передано израильскому правительству. Отдельно военный официоз оказывает давление на свою оборонную промышленность, чтобы форсировать выполнение предыдущих контрактов на боевую технику. Свои действия представители Пентагона проводят в координации с кабинетом Нетаньяху.

Большой аппетит Израиля к увеличению оружейных поставок со стороны главного донора оказался в центре внимания после того, как представители Белого дома проинформировали ключевых деятелей Конгресса и глав профильных комитетов о готовящемся сухопутном наступлении. Им была представлена израильская версия событий, после чего официальные лица администрации обратили внимание на срочную необходимость направить в регион высокоточные боеприпасы и дополнительные перехватчики для системы «Железный купол».

В анонимных разговорах с западными изданиями информированные источники, знакомые с межгосударственными дискуссиями, утверждают, что правительство Нетаньяху также безапелляционно требует дополнительных поставок американских бомб. Пока что представители Пентагона уверяют, что ведомство использует только существующие полномочия и ему пока не нужно просить Конгресс о дополнительной помощи.

Тем не менее, в своем выступлении по поводу событий в Газе президент Байден заявил, что попросит законодательную власть утвердить экстренное финансирование военной помощи Израилю, чтобы у страны «не закончились критически важные ресурсы».

Уловки Белого дома

Члены американского демократического лагеря недвусмысленно сигнализировали, что открытие таких финансовых каналов должно быть одобрено вне очереди. К примеру, глава сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин пообещал принять закон о пополнении запасов перехватчиков для «Железного купола» в экспресс-формате.

Однако у официальных лиц Белого дома есть опасения, что споры вокруг назначения спикера в контролируемой республиканцами Палате представителей создадут препятствия для накачки израильтян новым оружием. С одной стороны, это создает процессуальные помехи, а с другой, как полагают американские наблюдатели, нынешние споры республиканского лагеря о выборе спикера Палаты представителей свидетельствует о подчеркнуто низком приоритете идеи об отправке вооружений Израилю внутри партии. Просто республиканцы склонны маскировать это.

Сейчас администрация президента США рассматривает концепцию предоставления помощи Израилю и Украине единым пакетом, чтобы снизить шансы на споры и трения, несмотря на разный характер конфликтов. Тем не менее, и перспективы «двойного» финансирования, скорее всего, будут сводиться к тому, захочет ли республиканский лагерь поддержать это. Некоторые голоса в партии категорично выступают за то, чтобы рассматривать два случая отдельно.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что пакеты помощи связывать некорректно. «Это два отдельных вопроса. Даже совсем не одно и то же», — подчеркнула она.

Если говорить о структуре оружейных поставок, то запросы Киева и сионистского правительства почти не пересекаются, если речь заходит о снарядах: Израиль для вторжения в Газу стремится получить авиационные корректируемые авиабомбы в 500 фунтов, в то время как украинскому правительству критически необходима их наземная версия большой дальности — GLSDB, которая используется для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Оказывая давление на законодателей, администрация Байдена в то же время рассматривает возможность использования некоторой части президентских поручений по сокращению (PDA), чтобы в одностороннем порядке высвободить около $100 млн для отправки оружия, находящегося в запасниках.

Инерция многолетней израилецентричной политики оказывается для Белого дома сильнее, чем риски непропорциональной нагрузки как на оборонную промышленность, так и на Пентагон.

Снижение поддержки Израиля

Безусловная поддержка действий Израиля в американском обществе уже давно выглядит пропагандистским мифом. Мартовское исследование компании Gallup показывает, что в результате изменения партийного ландшафта симпатии к палестинцам среди взрослого населения США достигли серьезного максимума в 31%, в то время как доля не поддерживающих ту или иную сторону в ближневосточном конфликте достигла нового минимума в 15%.

Красноречивой иллюстрацией являются уличные акции в поддержку жителей сектора Газа в американских городах. Так, сторонники Палестины в первые дни боевых действий собрали большой митинг на Таймс-сквер. Параллельно американцы палестинского происхождения пикетировали израильские дипломатические представительства в Атланте и Чикаго.

«Мы хотим показать миру, что, когда Палестина поднимает сопротивление, вместе с ним поднимается и диаспора», — заявил Мунир Аталла, представитель Палестинского молодежного движения.

Барометром общественных изменений является и стремительный рост антиизраильских настроений в демократическом лагере. Левое крыло в партии Байдена в последние годы все больше поддерживает палестинское сопротивление, причем некоторые его представители сравнивают обращение израильтян с арабским населением с моделью апартеида в Южной Африке и поддерживают действия, направленные против сионистского правительства. Например, введение бойкота и оптимизацию военной помощи.

Согласно исследованию социологического центра Pew Research, выпущенному в этом году, на демократов приходится всего 44% поддержки ближневосточного союзника. И с каждым годом этот показатель становится все меньше.

Ярким явлением стало выступление по поводу происходящего вокруг сектора Газа законодательницы арабского происхождения Рашиды Тлаиб, которая представляет Демократическую партию. Она открыто призвала правительство Нетаньяху «демонтировать систему апартеида, которая создает удушающие, дегуманизирующие условия».

«Неспособность признать жестокую реальность жизни в условиях осады, оккупации и апартеида не делает мир более безопасным. Ни один человек, ни один ребенок нигде не должен страдать или жить в страхе перед насилием», — заявила законодательница.

Нетрудно предположить, что на фоне непропорционально жестоких действий Израиля в отношении сектора Газа тенденция на рост поддержки Палестины в американском обществе будет только расти.