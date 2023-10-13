Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит отправку гумпомощи в сектор Газа при посредничестве Египта.

«Мы совместно с Египтом продолжим доставку гуманитарной помощи в Газу. Прекращение гуманитарной помощи палестинцам — это новое пятно позора на челе тех, кто принимал это решение», — заявил Эрдоган на церемонии закрытия делового форума Турция — Африка.

«Мы приглашаем все стороны к переговорам сначала о прекращении огня, а затем о прочном мире. Действия некоторых сторон, подливающих бензин в огонь вместо установления спокойствия, углубляют кризис. В настоящее время Газа находится под гнетом и является жертвой», — добавил он.

Эрдоган почеркнул, что турецкие власти продолжают контакты со сторонами палестино-израильского конфликта для его урегулирования и освобождения заложников.

«Мы призываем стороны конфликта к здравомыслию и переговорам по обеспечению прочного мира. Мы продолжаем переговоры для урегулирования конфликта и освобождения заложников, в этом процессе активно задействованы министр иностранных дел, глава разведки», — сказал он.

В четверг МИД Турции сообщил, что в пятницу в Египет для обсуждения вопросов урегулирования кризиса в Газе вылетит глава ведомства Хакан Фидан.

Ранее 13 октября стало известно, что первая партия гуманитарной помощи из Турецкой Республики перевезена из аэропорта города Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, на стадион Ариш. Распоряжение направить ее для сектора Газа через Египет отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В настоящее время турецкую гуманитарную помощь готовятся передать палестинскому Красному Полумесяцу.