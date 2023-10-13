Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии закрытия IV Делового и экономического форума Турция-Африка. Он отметил, что у турецкой нации прочные связи с народами Африки, которые корнями уходят в X век.

«В первые годы существования нашей республики наша страна занималась преимущественно своими внутренними проблемами. Однако даже в этот период Турция никогда не отворачивалась от Африки и от африканского народа. Мы решительно поддерживали освободительные движения на континенте», — пояснил турецкий лидер.

По словам главы государства, в 2005 году Анкара открыла новую страницу в отношениях с африканским континентом, объявив тот год Годом Африки в Турецкой Республики. «Вновь обняв наших африканских братьев, мы постарались развивать наше сотрудничество на основе равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент отметил, что Анкара «отвергла высокомерный взгляд на континент». «Как нация, не имеющая в своей истории ни одного пятна колониализма, мы приняли африканский народ без какой-либо дискриминации», — рассказал президент Турецкой Республики.

Глава государства добавил, что в 2008 году Турция была интегрирована в Африканский Союз в качестве стратегического партнера.

«Организовав три саммита партнерства Турции и Африки, мы ясно продемонстрировали серьезность нашей страны и ту важность, которую мы придаем нашему сотрудничеству с континентом. Африка занимает особое место в сердце турецкой нации, а также во внешней политике нашей страны», — резюмировал турецкий лидер.

Президент отметил, что за время пребывания на посту премьер-министра и президента страны он совершил свыше 50 визитов на континент, количество посольств Турецкой Республики в странах Африки было увеличено до 44.

«Мы также гордимся тем, что принимаем послов 38 африканских стран в Анкаре. Число наших торговых консультантов скоро достигнет 31. Мы создали деловые советы с участием в общей сложности 48 африканских государств», — пояснил турецкий лидер.

Президент Турецкой Республики подчеркнул, что на конец прошлого года объем торговли между Турцией и африканским континентом приблизился к $41 млрд. Общая стоимость прямых инвестиций Анкары в Африке превысила $10 млрд.

«Мы гордимся, что сегодня свыше 100 тысяч африканских рабочих получили возможности трудоустройства, благодаря турецким инвесторам», — сообщил глава государства. Он добавил, что общая стоимость проектов, реализованных турецкими подрядчиками по всему континенту, превысила $85,5 млрд.