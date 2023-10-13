Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии закрытия IV Делового и экономического форума Турция-Африка, отметил, что взаимодействие США.

«Разве мы не вместе с Америкой в НАТО? Мы вместе, но США сбили наш БПЛА. Как вы можете такое делать? Между нами существует проблема безопасности», — заявил турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что подобные действия «несовместимы с духом альянса и стратегического партнерства», помимо этого они поощряют деятельность террористических организаций, пытающихся разделить Сирию.

«Мы полны решимости устранить террористическую угрозу нашей стране, независимо от того, кто стоит за этой террористической организацией», — подчеркнул глава государства.

Как ранее писал TRT на русском, власти Турецкой Республики призвали Вашингтон разорвать связи с террористами РПК/YPG в регионе.

Официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич, подчеркнул, что в ходе операции «Источник мира», проведенной Анкарой на севере Сирии, были ослаблены действия террористических групп РПК/YPG и ДАЕШ, а также она помогла «обеспечить атмосферу мира и стабильности в регионе».

В частности, террористические группировки были оттеснены от турецких границ, также это помогло защитить территориальную целостность Сирии. «Мы ожидаем, что США прекратят сотрудничество с сепаратистской террористической организацией», — подчеркнул Билгич.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что операция была проведена в рамках права Турецкой Республики на самооборону в соответствии с Уставом ООН и другими «соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом».

В МИД отметили, что операция «стала объектом необоснованных обвинений» в указе, продленном президентом США Джозефом Байденом. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что вместо того, чтобы делать выбор в пользу таких «односторонних действий», было бы лучше, если бы Вашингтон, как союзник Анкары, поддержал политику Турции, ориентированную на обеспечение «стабильности и единства Сирии».

9 октября 2019 года Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, чтобы обезопасить границы Турецкой Республики, способствовать безопасному возвращению сирийских беженцев и обеспечить территориальную целостность Сирии.