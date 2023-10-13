Международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила, что Израиль использовал белый фосфор в ходе нанесении ударов по сектору Газа. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации в соцсети Х.

В публикации отмечается, что организация расследует инциденты, в ходе которых, по-видимому, использовался белый фосфор в секторе Газа, в том числе при атаках близ одного из отелей на побережье эксклава.

Правозащитники подчеркнули, что речь идет о зажигательном веществе, которое используется для создания плотной дымовой завесы или обозначения целей.

Белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, которые причиняют страдания при попадании на кожу человека, так как его невозможно потушить водой.

«Вот почему белый фосфор никогда не следует применять в гражданских районах», — отметили в Amnesty International.

В сообщении отметили, что продолжают внимательно изучать тревожные инциденты в Газе - одном из самых густонаселенных регионов мира.

«Amnesty International призывает Израиль всегда соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать защиту гражданского населения», — сообщили в организации.

Ранее другая правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) сообщила, что Израиль использовал белый фосфор при военных операциях в секторе Газа и Ливане.

Белый фосфор относится к обычным видам вооружений. Но третий протокол Конвенции ООН о негуманном оружии 1980 года запрещает применять это вещество против гражданского населения и гражданских объектов.

Также конвенция запрещает его применение во время ударов по военным целям в гражданских районах. Правозащитные организации, включая HRW, призывают классифицировать фосфорные бомбы как химическое оружие, однако, в отличие от последнего, они не токсичны.

HRW отметила: применение белого фосфора в районах Газы, где проживает более 2 млн человек, увеличивает риск для гражданского населения и противоречит международному гуманитарному праву. В 2013 году израильские военные заявили, что постепенно отказываются от боеприпасов для создания дымовой завесы с белым фосфором.

Израиль признал, что использовал их во время наступления в Газе в 2008-2009 годах, что вызвало обвинения в военных преступлениях со стороны различных правозащитных групп.