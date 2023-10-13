Израиль подвергся жестокой атаке, однако урегулирование израильско-палестинского конфликта возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке.

По словам главы государства, Москва исходит «из безальтернативности» решения конфликта путем переговоров.

«Их целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем», — пояснил российский лидер.

Он добавил, что необходимо «озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», также президент особо подчеркнул, что альтернативы двум независимым государствам просто не существует.

Говоря о возможном проведении наземной операции израильской армией в секторе Газа, президент подчеркнул, что использование тяжелой техники в жилых районах чревато последствиями, а без техники проводить войсковую операцию сложнее.

По словам Владимира Путина, эскалация конфликта на Ближнем Востоке — итог провальной политики США в регионе. Он подчеркнул, что не использовался Ближневосточный квартет международных посредников.

«Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН», — отметил российский лидер.

По его словам, все это постепенно привело к масштабной трагедии.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.