Министр образования Берлина Катарина Гюнтер-Вюнш объявила, что почу (палестинская куфия, известная как арафатка), одежда, наклейки и другие предметы, символизирующие Палестину, запрещены в школах на том основании, что они «представляют угрозу школьному миру».

По сообщениям немецких СМИ, Гюнтер-Вюнш направила письма администрациям школ. Свое решение она объяснила тем, что такую демонстрацию символов можно расценить «как пропаганду либо одобрение атак ХАМАС на Израиль».

Ранее TRT на русском сообщал, что правительство Франции запретило акции в поддержку Палестины. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сослался на то, что демонстрации могут «нарушить общественный порядок». В частности, он направил письмо губернаторам, в котором сообщил, что «организаторы и зачинщики запрещенных демонстраций будут арестованы».

При этом отмечается, что местные власти в разных французских городах разрешили проводить демонстрации в поддержку Израиля.

Несмотря на запреты властей, в Лионе, Марселе и Нанте прошли акция в поддержку Палестины. Соцсети облетели видеоролики, на которых активисты бегут, размахивая палестинскими флагами, а полиция в ответ применяет перцовый газ. Все акции протеста были разогнаны сотрудниками органов правопорядка.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.