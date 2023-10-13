Заявление израильской армии о том, что палестинское население, проживающее на севере Газы, должно в течение суток покинуть свои дома и эвакуироваться на юг эксклава, категорически неприемлемо. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Принуждение 2,5 миллионов жителей Газы, которые в течение нескольких дней подвергались неизбирательным атакам и были лишены электричества, воды и продовольствия, мигрировать на крайне ограниченной территории, является очевидным нарушением международного права», — отмечается в публикации.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что такого рода действия «несовместимы с принципами человечности».

«Ожидаем, что Израиль немедленно исправит эту серьезную ошибку и немедленно прекратит носящие массовый характер действия против гражданского населения в секторе Газа», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории. В ООН осудили это решение, заявив, что такие меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.