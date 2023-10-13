ПОЛИТИКА
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Свекровь первого министра Шотландии просит о помощи из Газы
Свекровь первого министра Шотландии Хамзы Юсуфа Элизабет Эль-Накла записала видеообращение из Газы о помощи. Она была в гостях у семьи, когда Израиль начал бомбардировки анклава. #trtrussian #Газа #помощь #Шотландия #министрШотландии #свекровь #эльНакля #помощьдляГазы #Палестина #ХамзаЮсуф #видеобращение #Израиль #бомбардировка #поддержкаПалестины #новостиПалестины #trtнарусском
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13 октября 2023 г.
Истории
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