Израильтянин снял видео, высмеивающее гуманитарную катастрофу в Газе

Израильский блогер Матанель Лайани поделился видео, высмеивающим положение палестинцев в условиях отсутствия воды и электричества из-за полноценной блокады Израиля в секторе Газа, подписав его: «Это только начало». Ряд мировых лидеров и ООН заявили, что действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа. #trtrussian #Израильтянин #издевательство #издевка #юмор #видео #блокада #Палестина #Газа #Израиль #гуманитарнаякатастрофа #секторГаза #блогер #израильскийблогер #высмеивание #палестинцы #водоснабжение #электричество #блокадаПалестины #блокадаГазы #ООН #ситуациявПалестине #новостиПалестины #trtнарусском