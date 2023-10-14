ПОЛИТИКА
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Али Эрбаш провел молитву «за угнетенных и верность Палестине»
Глава Управления Турции по делам религии Али Эрбаш провел в Орду молитву «за угнетенных и верность Палестине». Также в своих молитвах Эрбаш попросил у Аллаха простить грехи мирных граждан, погибших в секторе Газа и других городах Палестины. 13 октября такие молитвы прочитали во всех мечетях Турции после совершения утреннего намаза. #trtrussian #Турция #Орду #Эрбаш #Палестина #Газа #угнетенные #молитва #дуа #дуазаугнетенных #палестинцы #имам #намаз #поддержкаПалестины #Управлениеподеламрелигии #trtнарусском
ьтиьи / Others
14 октября 2023 г.
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