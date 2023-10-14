Али Эрбаш провел молитву «за угнетенных и верность Палестине»

Глава Управления Турции по делам религии Али Эрбаш провел в Орду молитву «за угнетенных и верность Палестине». Также в своих молитвах Эрбаш попросил у Аллаха простить грехи мирных граждан, погибших в секторе Газа и других городах Палестины. 13 октября такие молитвы прочитали во всех мечетях Турции после совершения утреннего намаза. #trtrussian #Турция #Орду #Эрбаш #Палестина #Газа #угнетенные #молитва #дуа #дуазаугнетенных #палестинцы #имам #намаз #поддержкаПалестины #Управлениеподеламрелигии #trtнарусском