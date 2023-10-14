Очевидец снял на видео работу парамедиков и волонтеров после авиаудара по Газе

Очевидец снял на видео первые минуты после авиаудара по Газе: парамедики вместе с местными жителями вытаскивают раненых из-под завалов. #trtrussian #Газа #удары #парамедики #Палестина #секторГаза #завалы #бомбардировка #блокада #блокадаГазы #завалывГазе #авиаудар #авиаударыИзраиля #Израиль #раненныепалестинцы #палестинцы #волонетры #волонтерывПалестине #trtнарусском