ПОЛИТИКА
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Очевидец снял на видео работу парамедиков и волонтеров после авиаудара по Газе
Очевидец снял на видео первые минуты после авиаудара по Газе: парамедики вместе с местными жителями вытаскивают раненых из-под завалов. #trtrussian #Газа #удары #парамедики #Палестина #секторГаза #завалы #бомбардировка #блокада #блокадаГазы #завалывГазе #авиаудар #авиаударыИзраиля #Израиль #раненныепалестинцы #палестинцы #волонетры #волонтерывПалестине #trtнарусском
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14 октября 2023 г.
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