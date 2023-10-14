Третий самолет с грузом турецкой гуманитарной помощи для мирного населения блокированного сектора Газа приземлился в международном аэропорту Ариш в Египте.

Доставка гумпомощи осуществляется военными самолетами при поддержке Министерства национальной обороны, Красного Полумесяца Турции и Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Гумпомощь, включающая медикаменты, медицинское оборудование, продукты питания длительного пользования, консервы, одеяла и подгузники, будет доставлена в сектор Газа через пограничный контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Накануне в международном аэропорту Ариш приземлились первые два самолета с грузами для сектора Газа. Через данный аэровокзал осуществляется транспортировка гуманитарных грузов, предназначенных для сектора Газа.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». ХАМАС заявил, что операция была ответом на штурм мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и растущее насилие израильских поселенцев против палестинцев.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории.

Ранее ООН осудил решение израильских властей о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch также установили, что Израиль использовал запрещенный белый фосфор во время военных операций в секторе Газа и Ливане.