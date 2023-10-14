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США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
Ранее сообщалось, что власти США обратились к Израилю с просьбой отложить возможную наземную операцию в блокированном секторе Газа до тех пор, пока не будет создан гуманитарный коридор. По другим сообщениям, США не просили Израиль отложить операцию
США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
Photo: AA / Others
14 октября 2023 г.

Ранее СМИ сообщили, что власти США обратилась к Израилю с просьбой отложить проведение наземной операции в блокированном секторе Газа до тех пор, пока не будет создан гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения. Об этом также утверждает газета Jerusalem Post.

Газета пишет, что пока неизвестно, согласились ли израильские власти выполнить эту просьбу Вашингтона.

Однако, как сообщает NBC News, США не призывали Израиль приостановить начало наземной операции в секторе Газа. Высокопоставленный представитель госдепартамента сообщил NBC News, что Израиль имеет право и обязанность реагировать так, как он считает необходимым.

Накануне Организация Объединенных Наций сообщила, что израильская армия призвала около 1,1 млн жителей севера сектора Газа эвакуироваться на юг региона.

Многие страны и международные правозащитные организации призвали Израиль пересмотреть данное решение.

По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября ХАМАС объявил о начале операции против Израиля. ХАМАС заявил, что операция была ответом на штурм мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и растущее насилие израильских поселенцев против палестинцев.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей и блокаде территории.

Правозащитные организации установили, что Израиль использовал запрещенный белый фосфор во время военных операций в секторе Газа и Ливане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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