Сообщается, что церемония вручения палестинской писательнице Адании Шибли награды «LiBeraturpreis 2023» на 75-й Международной Франкфуртской книжной ярмарке в Германии перенесена.

Ассоциация «Литпром» объявила, что награда палестинской писательнице Адании Шибли за роман «Незначительная деталь» будет вручена позднее, а не 20 октября.

По сообщениям местных СМИ, причиной отсрочки назвали «нападение ХАМАС на Израиль».

Роман Шибли, отмеченный независимым жюри, получил высокую оценку. В то же время другие критиковали произведение «за антисемитские стереотипы».

Награждение запланировано на дату, которая будет определена уже после книжной ярмарки.

Между тем митинг «Оккупированная Палестина», который планировалось провести сегодня на площади в Кельне, Германия, также был запрещен.

В заявлении полиции причиной запрета было названо «ухудшение ситуации с безопасностью».

Одновременно была разрешена демонстрация в поддержку израильской администрации. Немецкая полиция объявила, что в районе, где будет проходить демонстрация в поддержку Израиля, приняты интенсивные меры безопасности.