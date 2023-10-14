ПОЛИТИКА
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Третий самолет с гуманитарной помощью для Газы вылетел из Турции
Третий турецкий гуманитарный самолет с лекарствами, медикаментами, продуктами питания, одеждой, одеялами и подгузниками вылетел из Анкары в сектор Газа 14 октября. Самолет приземлится в международном аэропорту Ариш, назначенном Египтом для приема гуманитарной помощи, которая затем будет доставлена в Газу через КПП Рафах. #trtrussian #Палестина #Турция #помощь #гуманитарнаяпомощь #самолет #Газа #секторГаза #гуманитарныйсамолет #продуктыпитания #поддержкаПалестине #помощьПалестине #помощьГазе #Ариш #Египет #Рафах #новостиПалестины #trtнарусском
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14 октября 2023 г.
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