В блокированном секторе Газа более двух миллионов человек рискуют остаться без воды. На это указал в своем докладе Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Ладзарини.

«В сектор Газа уже неделю блокируется доставка гуманитарной помощи. Отныне это стало вопросом жизни и смерти. Необходимо доставить в Газу топливо, чтобы обеспечить водой более 2 млн человек», — сказал Ладзарини.

По словам комиссара, запасы чистой питьевой воды в Газе иссякают в результате прекращения водоснабжения и отключения общественных водопроводных сетей.

Ладзарини отметил, что жители района вынуждены пользоваться грязной водой из колодцев, что подвергает их риску заболеваний.

Водоснабжение также повлияло на отключение электроэнергии, которая не подается в сектор Газа с 11 октября, сообщил он.

Многие палестинцы бегут в южную часть сектора Газа после того, как Израиль потребовал, чтобы они покинули свои дома в северной части эксклава. «Миграция людей в южные районы сектора Газа продолжается. Всего за одну неделю в секторе Газа были перемещены почти 1 миллион человек», — заявил глава БАПОР.

Более того, Ладзарини призвал обеспечить жителей Газы топливом. «Топливо — единственный способ получить безопасную питьевую воду. В противном случае люди начнут умирать от сильного обезвоживания, среди них маленькие дети, пожилые люди и женщины».

«Я призываю к немедленному снятию блокады в отношении гуманитарной помощи», — сказал он, добавив, что вода является «последним оставшимся спасательным кругом».

С начала обострения израильско-палестинского конфликта погибло более 2200 палестинцев.

По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.