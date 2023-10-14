Турция осуждает нападения на ни в чем не повинных мирных жителей и их гибель в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с египетским коллегой, министром иностранных дел Египта Самихом Шукри в Каире.

«Я хотел бы повторить свой призыв к Израилю соблюдать международное право и гуманитарные ценности», — заявил глава турецкого МИД.

Фидан отметил, что единственным эффективным решением конфликта между сторонами является создание суверенного, независимого и географически целостного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Турецкий министр подчеркнул важность того, чтобы Палестина как можно скорее заняла свое место в международном сообществе в качестве суверенного и равноправного члена.

Фидан заявил, что Турция не признает политику насильственного изгнания палестинцев из сектора Газа и депортации их в Египет и поддерживает позицию египетских властей по этому вопросу.

Дипломат также добавил, что Анкара продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Ранее в международном аэропорту Ариш в Египте приземлился третий самолет с турецкой гуманитарной помощью для гражданского населения блокадного сектора Газа.

ООН осудил решение израильских властей о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.