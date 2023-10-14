В чему суть израильско-палестинского конфликта?

Израильско-палестинский конфликт не вспыхнул за одну ночь. Коротко о том, как все начиналось. #trtrussian #Израиль #Палестина #конфликт #израильскопалестинскийконфликт #история #причины #ситуациявПалестине #сионизм #историясионизма #палестинцы #израильтяне #евреи #арабы #ДекларацияБальфура #еврейскиепоселенцы #ООН #Иерусалим #альНакба #палестинскиебеженцы #освобождениеПалестины #израильскаяоккупация #ХАМАС #новостиПалестины #trtнарусском