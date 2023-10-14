Видео из Snapchat демонстрируют контраст жизни в Израиле и Палестине

В то время как Израиль бомбардирует осажденную Газу и палестинцы разбирают завалы и привозят раненых в больницы, израильтяне танцуют и веселятся. Видео прямых трансляций в Snapchat показывает контраст между жизнью в Тель-Авиве и Газе во время конфликта. #trtrussian #Израиль #Палестина #Газа #Snapchat #видео #контраст #бомбардировка #осаждение #завалы #несправедливость #раненныепалестинцы #израильтяне #новостиПалестины #trtнарусском