ПОЛИТИКА
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Пожилая палестинка рассказала, как выбиралась из-под завалов после бомбежки
Палестинка рассказала TRT, как сама выбралась из-под завалов обрушенного дома. Ранее женщина отказалась от эвакуации. Тем временем Израиль продолжает наносить авиаудары по Газе. #trtrussian #Палестина #разрушения #бабушка #Газа #секторГаза #палестинка #палестинцы #палестинскаябабушка #завалы #обрушенныйдом #Израиль #авиаударыИзраиля #эвакуация #новостиПалестины #trtнарусском
олвол / Others
14 октября 2023 г.
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