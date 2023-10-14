14 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Пожилая палестинка рассказала, как выбиралась из-под завалов после бомбежки
Палестинка рассказала TRT, как сама выбралась из-под завалов обрушенного дома. Ранее женщина отказалась от эвакуации. Тем временем Израиль продолжает наносить авиаудары по Газе. #trtrussian #Палестина #разрушения #бабушка #Газа #секторГаза #палестинка #палестинцы #палестинскаябабушка #завалы #обрушенныйдом #Израиль #авиаударыИзраиля #эвакуация #новостиПалестины #trtнарусском
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