Сотни палестинских семей эвакуировались из северной части сектора Газа в районы, расположенные за пределами центральной части сектора, сообщает корреспондент Anadolu.

Семьи взяли с собой основные вещи, воду и документы, удостоверяющие личность.

35-летний палестинец Эмад Абдель Салам рассказал Anadolu, что перед тем, как покинуть свой дом, он взял небольшое количество одежды, некоторые постельные принадлежности и важные документы.

«Мы эвакуируемся из наших домов из-за звуков ракет. Наша судьба и судьба нашей семьи неясна. Мы надеемся найти безопасное место в центральных районах Газы», — добавил он.

Махмуд Аль-Масри, 39-летний житель города Газа, сказал Anadolu: «Мы боялись за наших детей и уехали из-за израильской оккупации и обстрелов. Мы направляемся неизвестно куда, и я не знаю ни своей судьбы, ни судьбы своей семьи, и я надеюсь вернуться в свой дом после окончания войны».

Неделю назад израильские войска начали военную кампанию против сектора Газа в ответ на наступление ХАМАС на израильских территориях.

ООН осудил решение израильских властей о блокаде Газы, заявив, что подобные меры приведут к жертвам среди мирного населения.

По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.