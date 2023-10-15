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В секторе Газа растет кризис доступа к медуслугам
Две трети жителей северной части сектора Газа оказались лишены качественной медицинской помощи после эвакуации центров Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР)
В секторе Газа растет кризис доступа к медуслугам
Фото / Anadolu / Фото: AA Archive
15 октября 2023 г.

Около 70% жителей северных районов заблокированного сектора Газа отрезаны от каналов медицинской помощи. Об этом сообщил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кудра. Он объяснил это тем, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) решило эвакуировать свои центры в Газе и прекратить деятельность по оказанию медицинских услуг. Инициатива последовала за угрозами властей Израиля, потребовавших от палестинцев, живущих на севере, срочно покинуть дома.

В воскресенье Министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших в результате эскалации с Израилем увеличилось до 2 329. Более того, свыше 9 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с критикой требования израильских властей об эвакуации больниц с севера сектора Газа, которое затрагивает свыше 20 медицинских учреждений, в которых до сих пор проходят лечение свыше 2 тыс. пациентов.

«Распоряжения Израиля об эвакуации больниц в северной части Газы — это смертный приговор для больных и раненых, — говорится в заявлении женевской штаб-квартиры ВОЗ. –– Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения усугубит нынешнюю гуманитарную и связанную с общественным здравоохранением катастрофу».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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