Около 70% жителей северных районов заблокированного сектора Газа отрезаны от каналов медицинской помощи. Об этом сообщил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кудра. Он объяснил это тем, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) решило эвакуировать свои центры в Газе и прекратить деятельность по оказанию медицинских услуг. Инициатива последовала за угрозами властей Израиля, потребовавших от палестинцев, живущих на севере, срочно покинуть дома.

В воскресенье Министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших в результате эскалации с Израилем увеличилось до 2 329. Более того, свыше 9 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с критикой требования израильских властей об эвакуации больниц с севера сектора Газа, которое затрагивает свыше 20 медицинских учреждений, в которых до сих пор проходят лечение свыше 2 тыс. пациентов.

«Распоряжения Израиля об эвакуации больниц в северной части Газы — это смертный приговор для больных и раненых, — говорится в заявлении женевской штаб-квартиры ВОЗ. –– Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения усугубит нынешнюю гуманитарную и связанную с общественным здравоохранением катастрофу».