Миграции из сектора Газа или с оккупированного Западного берега реки Иордан не будет, заявил глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания.

«Мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока наше государство не будет создано, наши пленники и священные места не будут освобождены, а наши перемещенные лица не вернутся в свои дома», — сказал он в телеобращении. Хания подчеркнул, что ХАМАС, в отличие от израильской армии, не нападает на мирное население.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что Израиль уведомил всемирную организацию о необходимости срочно заняться перемещением с севера Газы 1,1 млн палестинцев.

В движении ХАМАС призвали местное население игнорировать требования Израиля. Оно также обратилось к ООН с просьбой пойти на срочные меры против принудительного перемещения людей. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что «насильственное перемещение» населения Газы неприемлемо.

Египет, от которого израильская сторона и США ждут содействия в принудительном перемещении мирных жителей, назвал требования армии Израиля откровенным нарушением норм международного права и угрозой для более миллиона граждан Палестины.