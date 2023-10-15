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Турция осудила насилие в отношении журналистов в Газе
Руководство Турции выступило с осуждением агрессии, развязанной против журналистов на территории Газы, и призвало все издания сохранять бдительность на фоне интенсивных кампаний по дезинформации
Турция осудила насилие в отношении журналистов в Газе
Фото / Anadolu / Фото: AA
15 октября 2023 г.

Турция обеспокоена и опечалена насилием в отношении журналистов и новостных организаций в блокированном секторе Газа. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Некоторые из них погибли в поисках истины. Мы решительно выступаем против нападений и массовых убийств мирных жителей, в том числе наших коллег. Нет оправдания нападениям на репортеров в циничных попытках подорвать правду и скрыть факты на местах», –– отметил глава Управления по коммуникациям.

По его словам, организованные группы регулярно проводят кампании по дезинформации, которые искажают или фабрикуют повестку дня. «В такое критическое время все СМИ обязаны сообщать только проверенную информацию. Мы призываем все СМИ и репортеров уделять особое внимание кампаниям по дезинформации и проявлять бдительность», –– подчеркнул Алтун.

В то же время он выразил благодарность всем журналистам, работающим в зоне боевых действий. По словам Алтуна, они «рискуют своей жизнью во имя истины». «Это те, кто действительно понимает решающую важность служения делу мира, изучая факты и реалии на местах», –– отметил глава Управления по коммуникациям.

На днях власти сектора Газа сообщили, что по меньшей мере восемь журналистов были убиты и двое пропали без вести в результате израильских авиаударов по местной инфраструктуре. Согласно этим подсчетам, под обстрел попали в сумме 40 новостных организаций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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