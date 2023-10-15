Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что эскалация вокруг сектора Газа станет поводом для депортации из европейской страны тех, кто симпатизирует движению ХАМАС.

«Мы будем использовать все законные возможности для изгнания сторонников ХАМАС», –– пояснила Фезер в разговоре с газетой Bild am Sonntag.

По словам министра, соответствующая договоренность уже была достигнута на специальной конференции правительства Германии с участием глав МВД федеральных земель. «Все 16 земель и федеральное правительство объединяются здесь», –– отметила она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал, что власти хотят запретить в стране активность движения ХАМАС и организаций по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, в стране насчитывается около 450 человек, которые симпатизируют палестинскому сопротивлению.

Это происходит на фоне произраильских инициатив правительства Германии. После того как группа активистов решила провести уличную акцию в поддержку сектора Газа перед историческими Бранденбургскими воротами в центре столицы и обратилась в полицию с просьбой разрешить демонстрацию, правоохранительные органы попытались выступить с запретительными мерами.