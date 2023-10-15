ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Германия открыла кампанию по депортации сторонников ХАМАС
Берлин пообещал, что его аппарат безопасности задействует «все законные возможности» для выдворения сторонников палестинского движения ХАМАС с территории Германии в ответ на обострение боевых действий
Германия открыла кампанию по депортации сторонников ХАМАС
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. / Фото: Reuters
15 октября 2023 г.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что эскалация вокруг сектора Газа станет поводом для депортации из европейской страны тех, кто симпатизирует движению ХАМАС.

«Мы будем использовать все законные возможности для изгнания сторонников ХАМАС», –– пояснила Фезер в разговоре с газетой Bild am Sonntag.

По словам министра, соответствующая договоренность уже была достигнута на специальной конференции правительства Германии с участием глав МВД федеральных земель. «Все 16 земель и федеральное правительство объединяются здесь», –– отметила она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал, что власти хотят запретить в стране активность движения ХАМАС и организаций по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, в стране насчитывается около 450 человек, которые симпатизируют палестинскому сопротивлению.

Это происходит на фоне произраильских инициатив правительства Германии. После того как группа активистов решила провести уличную акцию в поддержку сектора Газа перед историческими Бранденбургскими воротами в центре столицы и обратилась в полицию с просьбой разрешить демонстрацию, правоохранительные органы попытались выступить с запретительными мерами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us