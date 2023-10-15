Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, сообщили дипломатические источники. Переговоры состоялись по просьбе администрации президента США.

Согласно этой информации, участники беседы обсудили развитие событий в контексте углубляющегося вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также аспекты кризисной гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Кроме того, оба министра поделились взаимными впечатлениями от визита в регион. Фидан в эти дни посетил Египет, где у него состоялись переговоры с египетским и германским коллегами. В центре повестки находились процесс урегулирования и проблема освобождения заложников. Блинкен, в свою очередь, недавно побывал в Бахрейне, в Египте, Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Глава американского внешнеполитического ведомства сообщил 15 октября, что администрация президента США назначила дипломата Дэвида Саттерфилда американским спецпосланником по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке и вопросам, которые связаны с сектором Газа.

По словам Госдепартамента, речь, в частности, идет о «работе по содействию передаче жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения и об обеспечении безопасности гражданских лиц во взаимодействии с ООН и партнерами США».