ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Глава МИД Турции обсудил с американским коллегой ситуацию в Газе
Проблемы сектора Газа стали ключевой темой телефонных переговоров между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и шефом Госдепа Энтони Блинкеном
Глава МИД Турции обсудил с американским коллегой ситуацию в Газе
Фото / Anadolu / Others
15 октября 2023 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, сообщили дипломатические источники. Переговоры состоялись по просьбе администрации президента США.

Согласно этой информации, участники беседы обсудили развитие событий в контексте углубляющегося вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также аспекты кризисной гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Кроме того, оба министра поделились взаимными впечатлениями от визита в регион. Фидан в эти дни посетил Египет, где у него состоялись переговоры с египетским и германским коллегами. В центре повестки находились процесс урегулирования и проблема освобождения заложников. Блинкен, в свою очередь, недавно побывал в Бахрейне, в Египте, Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Глава американского внешнеполитического ведомства сообщил 15 октября, что администрация президента США назначила дипломата Дэвида Саттерфилда американским спецпосланником по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке и вопросам, которые связаны с сектором Газа.

По словам Госдепартамента, речь, в частности, идет о «работе по содействию передаче жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения и об обеспечении безопасности гражданских лиц во взаимодействии с ООН и партнерами США».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us